Губернатор Ленобласти обсудил проблемы Ломоносовского района с местными жителями

Александру Дрозденко рассказали о проблемах с электроэнергией и дорогами.

В четверг, 5 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках рабочей поездки провел встречу с активными жителями Ломоносовского района. Об этом сообщил online47.

Руководитель обсудил с собравшимися насущные проблемы: так, в районе часто бывают перебои с электроэнергией, которые должны быть решены в течение 2021-2022 годов с помощью администрации региона.

Кроме того, активисты недовольны качеством ремонтных работ и высокими платежами за газ в районе. Губернатор рассказал, что в 2025 году газификация будет полностью завершена. В ближайшее время правительство займется вопросом снижения тарифов для определенных категорий населения.

Участники встречи рассказали главе региона и о проблемных дорогах, две трети из которых не имеют официального хозяина: в ближайшее время все потенциально аварийные участки будут поставлены на баланс садоводческих кооперативов.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко осмотрел производство по переработке рыбы в Ломоносовском районе.

Фото: online47