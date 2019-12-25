Губернатор Ленобласти обсудил проблемы Ломоносовского района с местными жителями

В четверг, 5 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках рабочей поездки провел встречу с активными жителями Ломоносовского района. Об этом сообщил online47.
Руководитель обсудил с собравшимися насущные проблемы: так, в районе часто бывают перебои с электроэнергией, которые должны быть решены в течение 2021-2022 годов с помощью администрации региона.
Кроме того, активисты недовольны качеством ремонтных работ и высокими платежами за газ в районе. Губернатор рассказал, что в 2025 году газификация будет полностью завершена. В ближайшее время правительство займется вопросом снижения тарифов для определенных категорий населения.
Участники встречи рассказали главе региона и о проблемных дорогах, две трети из которых не имеют официального хозяина: в ближайшее время все потенциально аварийные участки будут поставлены на баланс садоводческих кооперативов.
Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко осмотрел производство по переработке рыбы в Ломоносовском районе.
Фото: online47
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