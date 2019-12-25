Александр Дрозденко осмотрел производство по переработке рыбы в Ломоносовском районе

В четверг, 6 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил ООО "Торговый дом Балтийский берег" в деревне Пеники в рамках рабочей поездки в Ломоносовский район. Об этом сообщил online47.
Производство перерабатывает и консервирует рыбную продукцию, в том числе – моллюсков и ракообразных. В этом году компании исполнится 20 лет.
Глава региона высоко оценил оборудование компании и темпы производительности в цехах по производству салатов из морской капусты. По его словам, правительство региона готово оказать поддержку компании путем создания новых рабочих мест и удовлетворения потребностей населения в рыбной продукции.
Отметим, что за прошлый год объем производственной продукции составил более 70 тысяч тонн, а конечная выручка достигла 7,9 миллиардов рублей.
Ранее мы рассказали о том, что Леноблизбирком официально подтвердил участие Александра Дрозденко в губернаторских выборах.
Фото: online47
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