Александр Дрозденко осмотрел производство по переработке рыбы в Ломоносовском районе

В 2020 году ООО “Торговый дом Балтийский берег" отмечает двадцатилетний юбилей.

В четверг, 6 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил ООО "Торговый дом Балтийский берег" в деревне Пеники в рамках рабочей поездки в Ломоносовский район. Об этом сообщил online47.

Производство перерабатывает и консервирует рыбную продукцию, в том числе – моллюсков и ракообразных. В этом году компании исполнится 20 лет.

Глава региона высоко оценил оборудование компании и темпы производительности в цехах по производству салатов из морской капусты. По его словам, правительство региона готово оказать поддержку компании путем создания новых рабочих мест и удовлетворения потребностей населения в рыбной продукции.

Отметим, что за прошлый год объем производственной продукции составил более 70 тысяч тонн, а конечная выручка достигла 7,9 миллиардов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что Леноблизбирком официально подтвердил участие Александра Дрозденко в губернаторских выборах.

Фото: online47