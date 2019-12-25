Леноблизбирком официально подтвердил участие Александра Дрозденко в губернаторских выборах

Действующий глава региона получил удостоверение.

Во вторник, 4 августа, Леноблизбирком официально зарегистрировал губернатора 47-ого региона Александра Дрозденко в качестве кандидата на сентябрьских выборах. Об этом сообщил telegram-канал "Пул 47".

Нынешний глава региона собрал более 150 подписей в поддержку своей кандидатуры. По решению Избиркома, регистрация прошла успешно.

Напомним, что всего в предвыборной гонке участвуют 5 кандидатов: помимо Александра Дрозденко, на губернатроское кресло претендуют представитель ЛДПР Андрей Лебедев, "справедливорос" Александр Перминов и кандидат от "Гражданской платформы" Александр Габитов.

Отметим, что день областных выборов назначен на 13 сентября.

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Фото: telegram / pul47