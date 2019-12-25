Ленобласти передали 65 мобильных амбулаторий для тестирования жителей на коронавирус

Пункты на колесах проверил губернатор Александр Дрозденко.

В течение августа в 800 населенных пунктах 47-ого региона проведут тестирование на COVID-19. Для этих целей в Ленинградскую область уже 65 машин-амбулаторий. Перед процедурами пункты сдачи проверил губернатор Александр Дрозденко. Об этом сообщил telegram-канал областного правительства.

Отметим, что тестирование затронет все областные районы. Это поможет спрогнозировать дальнейшее развитие эпидемии и погасить ее распространение как можно скорее.

Помимо теста на коронавирус, граждане смогут пройти обследование терапевта, гинеколога, сделать рентген, ЭКГ, сдать анализ крови. Все обследования будут проводиться с использованием экспресс-систем, которые позволят выявить результаты уже через 10 минут.

Ранее мы рассказали о том, что количество заболевших коронавирусом в Ленобласти превысило 6 тысяч человек.

Фото: Telegram / lenobladminka