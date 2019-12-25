Во всеволожской администрации проходят обыски по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками

Следователи посетили администрацию Всеволожского района в рамках расследования, начавшегося в 2016 году.

3 августа с 9 часов утра в администрации Всеволожского района сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД проводят обыски в рамках расследования мошеннических действий с землей чиновников, руководивших районом в 2015-2016 годах.

По предварительной информации, лишь по одному эпизоду уголовного дела ущерб от продажи участка во Всеволожске по заниженной стоимости составил более 600 тысяч рублей. Среди фигурантов дела - бывший руководитель Всеволожска Сергей Гармаш.

Ранее бывший глава Бугров был заключен под стражу на два месяца в рамках расследования похожего уголовного дела о мошенничестве с землей.

Фото: Pexels и архив администрации Всеволожского района