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Во всех туалетах петербургской школы №371 обнаружили камеры
Сегодня, 12:17
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Alena_Zinovieva

Во всех туалетах петербургской школы №371 обнаружили камеры

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Руководство учебного заведения утверждает, что это муляжи.

Прокуратура Московского района заинтересовалась камерами, которые установили во всех туалетах школы №371 на Благодатной улице. Об этом пишут городские СМИ.

Камеры появились в туалетах учебного заведения в конце прошлого года. Родители учащихся утверждают, что согласия на видеонаблюдение за их детьми в уборных комнатах не давали. К слову, объективы направлены прямо на кабинки. Сотрудники прокуратуры выехали на проверку.

Как сообщили представители школы "Невским новостям", камеры, установленные в школьных туалетах, являются муляжами. Эта мера должна была повлиять, в частности, на девочек, которые размазывали по стенам продукты жизнедеятельности. Меры безопасности дали свои плоды, и таких инцидентов больше не наблюдалось.

Ранее мы писали, что петербуржец лишился квартиры, пока лечился в психбольнице.

Фото: pixabay.com

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Теги: видеонаблюдение, камеры в туалете, муляж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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