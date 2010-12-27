Петербуржец лишился квартиры, пока лечился в психбольнице

Мошенники успели продать жилплощадь несколько раз за короткий срок.

Прокуратура Красногвардейского района смогла отстоять интересы петербуржца, страдающего психическим заболеванием. Когда мужчина находился на лечении в больнице, мошенники продали его квартиру несколько раз. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Из материалов дела следует, что злоумышленники, желая избавиться от собственника жилплощади, изготовили поддельное свидетельство о смерти и сняли его с регистрационного учета.

Во время расследования сотрудники прокуратуры выяснили, что заключить сделку потерпевший не мог, так как находился в это время в психбольнице. По итогам проверки районный прокурор подал иск в защиту прав мужчины. Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетворил его в полном объеме.

Ответчики попытались обжаловать это решение в Санкт-Петербургском городском суде, но коллегия оставила все без изменения. Потерпевшему вернули квартиру.

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Фото: Piter.TV