Самая большая нехватка зафиксирована в Тихвинском районе.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что во всех районах Ленобласти не хватает врачей. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Вылегжанин отметил, что самая большая нехватка зафиксирована во Всеволожском районе. Там не хватает 73,3% медиков. Соответствующая ситуация и в Кингисеппском (71,5%), Приозерском (66,8%) и Тихвинском (68, 6%) районахю

Кроме того, проблемы с компетентными сотрудниками наблюдаются в медучреждениях следующих областных районов: Тосненский(51,8%), Волховский (53,5%), Волосовский (56,9%) и Кировский (58%).

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