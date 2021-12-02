Во время заседания комиссии по культуре депутат Мосгордумы выругалась матом

Наталья Метлина неудачно вошла в эфир к коллегам.

Во время заседания комиссии по культуре и массовым коммуникациям депутат Мосгордумы выругалась матом. Об этом рассказали в собственном Telegram-канале журналисты издания Ura.ru. Они уточнили, что говорят о выступлении парламентария Наталье Метлиной. Инцидент удалось записать на видео. Нецензурная лексика прозвучала в тот момент, когда политику дали слово в рамках заседания по третьему обсуждаемому вопросу.

Мало того, *****, что мы не можем. Наталья Метлина, депутат

После этой фразы парламентарий поняла, что находится в прямом эфире. Ее выражение лица резко изменилось. Некоторые депутаты рассмеялись, а председатель специальной комиссии Евгений Герасимов подтвердил, что женщина действительно находится "в эфире".

Напомним, что ранее Метлина говорила о том, что пенсионерам стоило заранее озаботиться своей старостью, а также задуматься над тем, станут ли им помогать в будущем дети. По версии депутата, от детей следует требовать проявления заботы к пожилым родителям не только на государственном уровне. Позже женщина пояснила, что ее слова были вырваны из контекста. Она добавила, что говорила именно о московских пенсионерах.

Петербурженка отказалась от иска к Шнурову и "ВКонтакте" из-за песни "В Питере – пить".

Фото и видео: Telegram / URA.RU

