Во время пожара в квартире на улице Карпинского пострадали два человека

При пожаре в Калининском районе утром 8-го января пострадали 2 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на улице Карпинского, 14. В помещении обгорели 5 квадратных метров. На тушение пожара потребовалось менее 20 минут. 2 человека госпитализировали в лечебное учреждение, их состояние не уточняется.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что за минувшую ночь в Петербурге сгорели 11 бытовок. Они находились в разных районах города.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все