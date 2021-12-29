Во время пожара в квартире на улице Карпинского пострадали два человека

В квартире обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров.

При пожаре в Калининском районе утром 8-го января пострадали 2 человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на улице Карпинского, 14. В помещении обгорели 5 квадратных метров. На тушение пожара потребовалось менее 20 минут. 2 человека госпитализировали в лечебное учреждение, их состояние не уточняется.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за минувшую ночь в Петербурге сгорели 11 бытовок. Они находились в разных районах города.

Фото: Piter.TV