Во время пожара в квартире на Будапештской пострадал мужчина

Жителя Купчино доставили в больницу.

Сегодня ночью, 10 мая, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Будапештской улице в доме № 66 горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пламя охватило коридор. Огонь распространился по площади четыре "квадрата". В "112" позвонили около 02:13.

Тушить квартиру приехали 15 спасателей и три спецмашины. В 03:03 пожар ликвидировали.

В результате случившегося пострадал мужчина. Его доставили в больницу.

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Фото: Piter.tv