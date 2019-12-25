Во время пожара в доме Уварова пострадали два человека

На место случившегося прибыли 23 спасателя и пять спецмашин.

Сегодня днем, 19 декабря, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Большой Морской вспыхнул огонь в доме № 48. Возгорание случилось на чердаке. Известно, что по этому адресу находится доходный дом Уварова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:14. К этому часу пламя распространилось по площади 15 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 23 спасателя и пять спецмашин. В 15:33 пожар был ликвидирован.

К сожалению, не обошлось без жертв. Пострадали два человека. Их доставили в больницу. Информация о состоянии жильцов уточняется.

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Фото: Pxhere