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Во время пожара на улице Десантников пострадала женщина
Сегодня, 9:23
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Во время пожара на улице Десантников пострадала женщина

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Петербурженку доставили в больницу.

В Красносельском районе сегодня ночью, 23 февраля, произошел пожар. На улице Десантников в доме № 26 полыхала "трешка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила в 03:34. В квартире вспыхнула обстановка на площади 52 "квадрата".

Тушить жилье прибыли более 20 спасателей и пять спецмашин. В 05:26 пожар потушили.

В результате случившегося пострадала женщина. Ее доставили в медицинское учреждение.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге Биржевой мост будут разводить три ночи подряд.

Фото:  Piter.tv

Теги: возгорание, мчс, пожар в квартире, пострадала во время пожара, улица десантников
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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