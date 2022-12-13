Во время пожара на улице Десантников пострадала женщина

Петербурженку доставили в больницу.

В Красносельском районе сегодня ночью, 23 февраля, произошел пожар. На улице Десантников в доме № 26 полыхала "трешка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 03:34. В квартире вспыхнула обстановка на площади 52 "квадрата".

Тушить жилье прибыли более 20 спасателей и пять спецмашин. В 05:26 пожар потушили.

В результате случившегося пострадала женщина. Ее доставили в медицинское учреждение.

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Фото: Piter.tv