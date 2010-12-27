Во время погони машина ДПС въехала в Делимобиль

Водитель был чересчур пьян.

Ночью, 23 августа, ДПС на высокой скорости преследовала водителя Делимобиля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Около двух часов ночи водитель резко затормозил напротив ТРК Континент (Стачек 99) и сотрудники ДПС въехали в машину сзади. Водитель оказался пьян, что было понятно и без теста, также во время аварии у него сломалась левая нога. Сотрудники патрульной службы не пострадали, только немного испортили служебную машину.

Ранее на Мурманском шоссе произошло смертельное ДТП с участием "Делимобиля".

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК