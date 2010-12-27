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Во время погони машина ДПС въехала в Делимобиль
Сегодня, 9:36
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nastya960
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Во время погони машина ДПС въехала в Делимобиль

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Водитель был чересчур пьян.

Ночью, 23 августа, ДПС на высокой скорости преследовала водителя Делимобиля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Около двух часов ночи водитель резко затормозил напротив ТРК Континент (Стачек 99) и сотрудники ДПС въехали в машину сзади. Водитель оказался пьян, что было понятно и без теста, также во время аварии у него сломалась левая нога. Сотрудники патрульной службы не пострадали, только немного испортили служебную машину.

 

Ранее на Мурманском шоссе произошло смертельное ДТП с участием "Делимобиля".

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург/ ВК

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Теги: авария , делимобиль , дпс , континент , стачек
Категории: Происшествия Новости СПб ДТП

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