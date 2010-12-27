На Мурманском шоссе произошло смертельное ДТП с участием "Делимобиля"

Водитель погиб, пассажир госпитализирован.

Сегодня утром, 12 августа, на Мурманском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом. В 30 километрах от Санкт-Петербурга машина каршеринга "Делимобиль" врезалась в столб, в результате чего девушка водитель получила травмы несовместимые с жизнью. Снимки происшествия очевидцы выложили в сеть.



В автомобиле также находился молодой человек, сидевший на пассажирском месте. Мужчина остался жив, но получил травмы. Его госпитализировали на скорой помощи.

В субботу, 11 августа, на внутреннем кольце КАД между Мурманским шоссе и Вантовым мостом у грузового автомобиля загорелась кабина. Горящий грузовик стал причиной пробки.

Фото: ВКонтакте / spb_today

Фото: ВКонтакте / Ксения Юрьевна