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Горящий грузовик на КАД стал причиной пробки

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Успел ли водитель выбраться из горящей кабины авто - неизвестно.

В субботу, 11 августа на внутреннем кольце КАД между Мурманским шоссе и Вантовым мостом у грузового автомобиля загорелась кабина. Об этом сообщает "78" со ссылкой на очевидцев. 

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", ДТП стало причиной двухкилометровой пробки. На месте работали сотрудники дорожной полиции и скорая помощь. 

Кабина выгорела полностью, а прицеп остался цел. Успел ли водитель выбраться из кабины - неизвестно.

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Категории: Новости СПб

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