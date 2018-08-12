Горящий грузовик на КАД стал причиной пробки

Успел ли водитель выбраться из горящей кабины авто - неизвестно.

В субботу, 11 августа на внутреннем кольце КАД между Мурманским шоссе и Вантовым мостом у грузового автомобиля загорелась кабина. Об этом сообщает "78" со ссылкой на очевидцев.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", ДТП стало причиной двухкилометровой пробки. На месте работали сотрудники дорожной полиции и скорая помощь.

Кабина выгорела полностью, а прицеп остался цел. Успел ли водитель выбраться из кабины - неизвестно.

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