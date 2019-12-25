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Во время пандемии в библиотеку имени Маяковского записались четыре тысячи петербуржцев
Сегодня, 21:09
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smirenny

Во время пандемии в библиотеку имени Маяковского записались четыре тысячи петербуржцев

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Стать читателем библиотеки можно через сайт.

За все время ограничительных мер в Петербурге в библиотеку имени Маяковского записались почти четыре тысячи человек, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". 

По словам директора библиотеки Зои Чаловой, библиотека имени Маяковского практически единственная в стране, куда можно записаться онлайн. Библиотека обладает огромным количеством баз данных, которые насчитывают миллион изданий. Также директор отметила, что за время пандемии библиотека не прекращала проводить онлайн-мероприятия.  

Ранее мы писали, что Российская национальная библиотека готовится к открытию после карантина.

Фото: pixabay

Теги: библиотека, библиотека им маяковского, чтение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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