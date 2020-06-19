Российская национальная библиотека готовится к открытию после карантина: взгляд Piter.TV

С завтрашнего дня начнет работать крупнейшая публичная библиотека Петербурга.

Российская национальная библиотека готовится к открытию после карантина. Читателей в масках и перчатках ждут с 20 июня, но только по предварительной записи.

Мы в течение одного дня записывали на завтра. Мы не знали, запишутся много или мало читателей. К четырем часам дня весь лимит на посещение библиотеки и запись новых читателей был выбран. Читатели соскучились по офлайну, они хотят в библиотеку. Станислав Голубцов, исполняющий обязанности заместителя гендиректора РНБ по библиотечной работе

Столы в читальном зале установили на дистанции, места библиотекарей оборудовали защитным экраном. Из-за опасности заражения изменились и правила пользования книгами в стенах библиотеки.

После того, как читатель отработает со своей литературой, у него есть две возможности. Либо он ее сдает насовсем, тогда мы эти издания кладем на 5 дней в карантин. Если читатель говорит, что уже записался и ему нужны эти издания, мы их отложим в другое место. Это тоже карантин, но пришедшему к нам читателю повторно и за той же литературой, мы выдадим. Галина Элькина, заведующая залом текущей периодики

Ко Дню медицинского работника РНБ подготовила выставку об истории борьбы с эпидемиями.

Открывают выставку разделы, посвященные эпидемиям древнего мира, это антонинова чума, юстинианова чума, также есть сведения об эпидемии черной смерти, терзавшей Европу в Средние века. Об оспе, холере, гриппе, историческая часть заканчивается описанием эпидемии испанки в 1918-1920 годах. Дмитрий Николаев, куратор выставки

Выставка будет ждать посетителей на первом этаже библиотеки до 18 августа.

Фото и видео: Piter.TV