В РНБ открылась выставка истории эпидемий в России

В экспозиции собрали императорские указы, книги великих врачей и литераторов, посвященные эпидемиям.

В пятницу, 19 июня, в новом здании Российской национальной библиотеки на Московском проспекте открылась выставка "Я врач, я должен: из истории борьбы с эпидемиями".

Выставка посвящена подвигам врачей, боровшимся с недугами прошлых десятилетий и веков, а также развитию медицины и урокам эпидемий для властей и населения. Среди экспонатов можно встретить указы и манифесты Екатерины II, книги организатора борьбы с эпидемиями Николая Высоцкого, писавшего о "чуме при Алексее Михайловиче", фолианты врачей Николая Гамалея, Владислава Губерта и ученых Луи Пастера, Ильи Мечникова и других.

На выставке показали также копии документов из "Дела о закрытии библиотеки в 1831 году по случаю "Холеры"", хранящихся в архивах РНБ. Дополнением к эспозиции стали произведения русской литературы, связанные с темой эпидемий и болезней, например, пушкинские "Пир во время чумы". В самом выставочном зале здоровье посетителей берегут с помощью указателей правильной дистанции и ношения средств индивидуальной защиты.

Выставка проработает в РНБ до 18 августа.

РНБ начнет принимать читателей с 20 июня.

Фото, видео: Piter.TV