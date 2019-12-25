В Петербурге на время новогодних праздников пожарные переходят на режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Большинство горожан будут дома или в гостях. Риски пожаров из-за пиротехники или нагревательных приборов могут возрасти
Александр Беглов, губернатор.
Градоначальник Северной столицы поручил специалистам проверить состояние чердаков, подвалов, электрощитовых и других технических помещений.
Также сотрудники Госпожнадзора усилят контроль за производством, хранением и продажей пиротехники.
Ранее мы сообщали о том, что Смольный мониторит соцсети в поисках организаторов закрытых вечеринок и корпоративов.
Фото: Piter.TV
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