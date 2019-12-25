Глава города поручил до праздников проверить состояние чердаков.

В Петербурге на время новогодних праздников пожарные переходят на режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Большинство горожан будут дома или в гостях. Риски пожаров из-за пиротехники или нагревательных приборов могут возрасти Александр Беглов, губернатор.

Градоначальник Северной столицы поручил специалистам проверить состояние чердаков, подвалов, электрощитовых и других технических помещений.

Также сотрудники Госпожнадзора усилят контроль за производством, хранением и продажей пиротехники.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный мониторит соцсети в поисках организаторов закрытых вечеринок и корпоративов.

Фото: Piter.TV