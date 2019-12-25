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В Петербурге на время новогодних праздников пожарные переходят на режим повышенной готовности
Сегодня, 15:02
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на время новогодних праздников пожарные переходят на режим повышенной готовности

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Глава города поручил до праздников проверить состояние чердаков.

В Петербурге на время новогодних праздников пожарные переходят на режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Большинство горожан будут дома или в гостях. Риски пожаров из-за пиротехники или нагревательных приборов могут возрасти

Александр Беглов, губернатор.

Градоначальник Северной столицы поручил специалистам проверить состояние чердаков, подвалов, электрощитовых и других технических помещений. 

Также сотрудники Госпожнадзора усилят контроль за производством, хранением и продажей пиротехники.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный мониторит соцсети в поисках организаторов закрытых вечеринок и корпоративов.

Фото: Piter.TV

Теги: беглов, новогодние праздники, пожарные, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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