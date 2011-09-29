Во время квартирного пожара на улице Грота пострадала женщина

В комнате площадью 12 "квадратов" вспыхнул небольшая обстановка.

В Петроградском районе Петербурга сегодня утром, 19 ноября, полыхал жилой дом на улице Грота. В коммунальной квартире произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

В комнате площадью 12 "квадратов" вспыхнула небольшая обстановка. Ликвидировать возгорание отправились 10 спасателей и две спецмашины. Они справились за полчаса.

Во время пожара пострадала женщина, ее доставили в больницу. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere