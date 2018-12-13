Во время крупного пожара в автосалоне в Кемерово пострадали 3 человека

К сожалению стало известно, что во время масштабного пожара все же есть пострадавшие.

Накануне, 20 мая, в Кемерово произошел очередной крупный пожар. Piter.TV сообщал первые подробности о пожаре. Сейчас появились сообщения, что трем людям понадобилась помощь медиков.

Пожар случился в здании, в котором находится автосалон Hyundai и автоцентр "Славия". По состоянию на 21:30 практически полностью кровля здания оказалась охвачена огнём. Всю площадь заволокло густым черным дымом. На месте работают 12 пожарных экипажей. Отравление продуктами горения получили 3 человека, два сотрудника автосалона и один сотрудник полиции. Двум пострадавшим медики оказали помощью на месте, третий пострадавший госпитализирован.

Причины пожара и ущерб выясняют специалисты. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания.

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Видео и фото: ВКонтакте