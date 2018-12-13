Видео из Киева: Ночью во дворе сгорели дотла 5 иномарок

Сегодня ночью, на 21 мая, во дворе жилых домов ночью сгорели три иномарки.
Сообщается, что пожар произошел во дворе у домов по проспекту Глушкова. Возгорание началось с автомобиля Mercedes, из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на соседние припаркованные автомобили. От пожара пострадали и Mercedes E 220, и еще 4 иномарки: Nissan Micra, Daewoo Lanos, E 220, Mitsubishi ASX и BMW. Водитель BMW успел отогнать авто от очага пожара, но все равно получил значительные повреждения.
Причины возгорания выясняются.
Видео: YouTube
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