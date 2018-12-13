Видео из Киева: Ночью во дворе сгорели дотла 5 иномарок

Очевидцы опубликовали видео со сгоревшими дотла иномарками во дворе жилого дома.

Сегодня ночью, на 21 мая, во дворе жилых домов ночью сгорели три иномарки.

Сообщается, что пожар произошел во дворе у домов по проспекту Глушкова. Возгорание началось с автомобиля Mercedes, из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся на соседние припаркованные автомобили. От пожара пострадали и Mercedes E 220, и еще 4 иномарки: Nissan Micra, Daewoo Lanos, E 220, Mitsubishi ASX и BMW. Водитель BMW успел отогнать авто от очага пожара, но все равно получил значительные повреждения.

Причины возгорания выясняются.

Видео: YouTube