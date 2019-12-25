Ночью на Чарушинской улице сгорели две иномарки

От пожара пострадали автомобили Opel и Land Rover.

В ночь на 2 июня в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и области, возле дома №2 на Чарушинской улице воспламенились две иномарки.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 02:45. Прибывшие на место происшествия спасатели за 10 минут ликвидировали возгорание.

От огня пострадали автомобили Opel и Land Rover. У иномарок сгорели сгораемые части. Машины спасти не удалось.

В ликвидации пожара принимали участи девять спасателей МЧС и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что из пожара в частном доме на Новоорловской улице спасли пять человек.

Фото: Piter.TV