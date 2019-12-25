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Из пожара в частном доме на Новоорловской улице спасли пять человек
Сегодня, 13:19
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Из пожара в частном доме на Новоорловской улице спасли пять человек

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Пострадавших не оказалось.

Около полудня в понедельник, 1 июня, в Приморском районе вспыхнул частный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе городского МЧС, пожар случился в доме №95 по Новоорловской улице.

Известно, что в двухэтажном здании горела обшивка сайдинга и терраса на втором этаже, общая площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные спасли из огня пять человек, среди них не оказалось детей. Пострадавших, по сведениям МЧС, не оказалось.

Ранее мы рассказывали, что в городской больнице №2 на улице Есенина произошел пожар в рефрижераторе.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, пожар, частный дом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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