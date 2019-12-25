На проспекте Маршала Жукова 10 спасателей тушили горящие иномарки

Информация о пострадавших не поступала.

В субботу утром, 7 мая, в Красносельском районе произошел пожар. На проспекте Маршала Жукова в 06:18 пламя охватило три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Тушить огонь отправились 10 пожарных на двух спецмашинах. Спустя 20 минут пламя удалось ликвидировать. В результате случившегося три машины полностью были уничтожены огнем. Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv