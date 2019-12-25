В электричке житель Ленобласти ударил кулаком и ранил ножом контролера

В электричке "Волховстрой – Санкт-Петербург" мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил контролера и ранил его ножом. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.
Установлено, что 46-летний житель Ленобласти не предоставил контролеру билет, после чего ранил его ножом в левое бедро и ударил кулаком в область груди. В этот момент пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудниками транспортной полиции выяснили, что гражданин является мастером по заточке инструментов, в том числе и ножей.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело статье "Хулиганство".
Фото: Piter.tv; пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте
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