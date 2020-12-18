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Во время конфликта из-за парковки в Мурино мужчина ударил ножом своего оппонента

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Конфликт привел к уголовному делу.

Мужчина набросился с ножом на водителя другого авто во время словесного конфликта из-за парковки в неположенном месте в Мурино. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Сообщение в полицию поступило 14-го декабря от кассира одной из организаций. Он рассказал о том, что у станции метро "Девяткино" у него случился конфликт с водителем "Фольксваген Поло". Тот размахивал ножом, пытался нанести удар по голове и в итоге повредил руку. 

Несколько дней назад, 15 декабря, полиция задержала подозреваемого. Им является 48-летний неработающий гражданин. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. У него изъяли нож. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Мурино неадекватный мужчина забросал парадную и улицу ворохом вещей. 

Видео: Piter.TV

Теги: конфликт, мурино, неправильная парковка, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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