В Мурино неадекватный мужчина забросал парадную и улицу ворохом вещей

Хлама было настолько много, что соседи не могли открыть дверь и пройти к лифту.

Днем 17 декабря в Мурино задержали мужчину, который неадекватно себя вел. Он угрожал соседям и выбрасывал из своей квартиры на улицу и парадную вещи. В сети появилось видео с места происшествия.

На записи видно, как стражи порядка выносят неадеквата на улицу и передают медикам. По всей видимости, мужчина отказался самостоятельно идти, поскольку его несли, держа за руки и ноги. По словам очевидцев, "весельчака" после осмотра медиков поместили в полицейскую машину.

Мужчина так сильно захламил парадную, что соседи по лестничной площадке не могли открыть дверь в свою квартиру и пройти к лифту. Подробности происшествия выясняются.

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