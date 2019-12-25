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Сосед-наркоман влез в окно, угрожал ножом и требовал деньги в Янино
Сегодня, 21:07
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smirenny

Сосед-наркоман влез в окно, угрожал ножом и требовал деньги в Янино

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Женщина боится, что сосед может вернуться снова.

Вечером в четверг, 19 ноября, в полицию обратилась женщина и заявила, что к ней в квартиру через окно пробрался бывший сосед-наркоман, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Янино-1 на улице Новой, дом 11А. Мужчина выбил окно, влез в квартиру, угрожал ножом и требовал 5 тысяч рублей. Неадекватный горожанин также пригрозил, что убьет. Напуганная женщина боится, что сосед может вернуться снова. 

Ранее мы писали, что на Ударников неизвестный ограбил и пырнул ножом двух мужчин.

Фото: pixabay

Теги: разбой, сосед-наркоман
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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