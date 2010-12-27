Во время концерта Loqiemean в Петербурге у зрителей украли более 20 айфонов

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 14 ноября, стало известно, что во время выступления Loqiemean в концертном клубе А2 Green Concert в Петербурге у зрителей украли телефоны. Об этом сообщают в Telegram-канале "Мегаполис".

Известно, что концерт рэпера состоялся еще в минувшие выходные, 10 ноября. По данным правоохранителей, на мероприятии было украдено более 20 айфонов Х и выше. Большая часть потерпевших уже составили заявления.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 2. Сам артист пока никак не прокомментировал данный инцидент.

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Фото:la_loqiemean/Instagram