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Во время концерта Loqiemean в Петербурге у зрителей украли более 20 айфонов
Сегодня, 12:41
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IRINA_CHALKINA

Во время концерта Loqiemean в Петербурге у зрителей украли более 20 айфонов

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Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 14 ноября, стало известно, что во время выступления Loqiemean в концертном клубе А2 Green Concert  в Петербурге у зрителей украли телефоны. Об этом сообщают в Telegram-канале "Мегаполис".

Известно, что концерт рэпера состоялся еще в минувшие выходные, 10 ноября. По данным правоохранителей, на мероприятии было украдено более 20 айфонов Х и выше.  Большая  часть потерпевших уже составили заявления.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 2. Сам артист пока никак не прокомментировал данный инцидент.

Ранее мы сообщали о том, что в Калининском районе школьники обнаружили на дереве скелет человека.

Фото:la_loqiemean/Instagram

Теги: культура, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Культура, Музыка,

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