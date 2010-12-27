Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего.

В четверг, 14 ноября, стало известно о том, что в Калининском районе школьники обнаружили на дереве скелет человека. По данным поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", погибший ушёл из дома 29 июля этого года.

Как оказалось, скелет обнаружили еще 13 ноября. Так, 16-летний подросток обратился в полицию. Школьник заявил, что он нашел в лесном массиве у Муринского ручья скелитированный труп. Тело находилось неподалёку от спорткомплекса "Газпром".

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшего. Погибшим оказался 42-летний уроженец Пермского края. У трупа была сумка, где находились все необходимые документы.

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Фото:pixabay