В Петергофе задержали мужчину с наркотиками в кармане

При себе задержанный имел 29 свертков с порошкообразным веществом.

В Петергофе задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном сбыте наркотических веществ. Об этом пишет 78.ru.

Задержание произошло 12 ноября у дома №1 на Привокзальной улице. При себе у мужчины были 29 свертков с порошкообразным веществом. Он хранил наркотики в правом наружном кармане. Изъятое вещество оказалось метадоном.

Кроме того, во время обыска в квартире задержанного обнаружили и изъяли более 150 г кристаллообразного вещества белого цвета, а также полимерное ведро с веществом зеленого цвета, упаковочный материал и электронные весы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что петербурженка пыталась пронести в СИЗО пряники с наркотиками.

Фото: pixabay.com