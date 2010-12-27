Сотрудников изолятора смутил подозрительный цвет кондитерского изделия.

В среду, 6 ноября, стало известно о том, что петербурженка пыталась пронести в СИЗО пряники с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, женщина намеревалась передать обвиняемому пряники весом 325 граммов. Однако, правоохранители заподозрили неладное, разрезали кондитерское изделие и обнаружили наркотики. Внутри пряников было 0,5 грамма метадона.

Родственницу обвиняемого задержали. Возбуждено уголовное дело.

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Фото:pixabay, пресс-служба УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области