Пулковские таможенники задержали посылку с радиоактивными часами

Сотрудники Пулковской таможни задержали в одном из международных почтовых отправлений (МПО) посылку с сильным радиационным фоном, сообщила пресс-служба структуры. В коробке, которая готовилась отправиться в Нидерланды обнаружили старинные часы, которые сильно "фонили".
Циферблат превысил допустимый уровень радиации более чем в 200 раз, аппарат показал 5,53 мкЗв/ч
Специалисты признали часы твердым негорючим радиоактивным отходом. Зарегистрировано сообщение о преступлении, связанным с ненадлежащим обращением с экологически опасными отходами.
Ранее сотрудников Балтийской таможни задержали за взятки.
Фото: пресс-служба Пулковской таможни
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