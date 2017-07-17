Пулковские таможенники задержали посылку с радиоактивными часами

Фонящей коробке не позволили поехать дальше.

Сотрудники Пулковской таможни задержали в одном из международных почтовых отправлений (МПО) посылку с сильным радиационным фоном, сообщила пресс-служба структуры. В коробке, которая готовилась отправиться в Нидерланды обнаружили старинные часы, которые сильно "фонили".

Циферблат превысил допустимый уровень радиации более чем в 200 раз, аппарат показал 5,53 мкЗв/ч

Специалисты признали часы твердым негорючим радиоактивным отходом. Зарегистрировано сообщение о преступлении, связанным с ненадлежащим обращением с экологически опасными отходами.

Ранее сотрудников Балтийской таможни задержали за взятки.

Фото: пресс-служба Пулковской таможни