Сотрудники Балтийской таможни задержаны за взятки

В сговор с преступниками вступили начальник Шкиперского таможенного поста и начальник одного из отделов.

Начальник Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальник отдела специальных таможенных процедур были задержаны 5 ноября за получение взяток, сообщает пресс-служба УТ СК России.

Как выяснилось, группа лиц ввозила в страну культурные ценности, нарушая таможенное законодательство и задабривая должностных лиц взятками, чтобы незаконная деятельность осталась в тайне. Упомянутые начальники вступили с преступниками в сговор, не пресекая ввоз культурных ценностей и ускоряя процедуру таможенного контроля. Взятки от предпринимателей таможенники получали в 2018-2019 годах, деньги распределялись между несколькими сотрудниками.

На данный момент начальники задержаны, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге наркобарона Понеделко отправили в колонию на 5 лет.

Видео: пресс-служба УТ СК России