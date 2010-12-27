В Петербурге наркобарона Понеделко отправили в колонию на 5 лет 

Понеделко был задержан в конце 2017 года в числе участников группы наркоторговцев в Выборгском районе.

Во вторник, 5 ноября, стало известно о том, что петербургский суд отправил наркобарона Понеделко в колонию на 5 лет. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Напомним, что Понеделко был задержан в конце 2017 года в числе участников группы наркоторговцев в Выборгском районе. В итоге суд Северной столицы признал его виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Помимо срока суд города приговорил подсудимого к штрафу. Понеделко выплатит 800 тысяч рублей.

Отметим, что дома у фигуранта оперативники обнаружили 14 килограммов наркотиков растительного происхождения и 5 килограммов психотропного вещества.

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