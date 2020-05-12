На данный момент в "Республике котов" на Литейном проспекте проживают 44 подопечных.

В среду, 14 мая, стало известно, что во время самоизоляции в котокафе Петербурга продолжают подкидывать животных. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на основателя котокафе Анну Кондратьеву.

Как оказалось, сотрудники обнаружили кошку прямо у порога котокафе. Животное назвали Анонимка. В "Республике кошек" отметили, что добросоветсные петербуржцы могут её приютить. Однако Кондратьева заявила, что сотрудники котокафе всегда уточняют у потенциальных "усыновителей" четырехлапого мотивацию.

Многие наши подопечные имеют очень непростые жизненные истории. И мы хотим, чтобы люди ответственнее относились к такому шагу, как взять животное из приюта заявила Кондратьева

Напоним, что котокафе в дни самоизоляции в Петербурге транслирует кормление и игры усатых онлайн в социальных сетях.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы стали чаще брать животных из приютов на карантине.

Фото:республика кошек/вк