Во время драки в Выборге пострадала младшеклассница

В полиции уточняют обстоятельства происшествия.

Неожиданно пострадавшей в результате драки между двумя мужчинами в Выборге оказалась 11-летняя девочка. Как сообщил портал 47news, вечером 20 июня в городскую больницу была доставлена школьница из квартиры дома на Ленинградском шоссе.

Врачи диагностировали резаную рану руки, ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Предполагается, что девочка получила раны случайно, во время драки двух подвыпивших мужчин в квартире дома. В полиции уточняют обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что в садоводстве во Всеволожском районе умер младенец. Обстоятельства происшествия уточняют в СК по Ленобласти.

Фото: Piter.tv