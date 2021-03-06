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Во время ДТП в Красном Селе водитель вылетел из салона машины

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В результате случившегося пострадали водитель Ford и пассажирка Renault.

На пересечении проспекта Ленина и Гражданской улицы водитель Ford столкнулся с автомобилем Renault Duster. Во время удара водитель первой иномарки вылетел из салона. Об этом сообщили в tg-канале "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

За рулем машины Ford  находился 39-летний житель Северной столицы. Он выехал на встречную полосу, где врезался во внедорожник. 

В результате случившегося пострадали водитель Ford и пассажирка Renault. Их доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. 

Полиция проводит проверку. Устанавливаются детали ДТП.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 20 ноября вспоминают жертв ДТП.

Фото: Телеграм / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: водитель вылетел из салона, красное село, пострадала женщина, столкнулись ford и renault duster
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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