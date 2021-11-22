В Петербурге 20 ноября вспоминают жертв ДТП

Дети сделали для водителей бумажных ангелов, а сотрудники ГИБДД раздали их автомобилистам.

Сегодня, 20 ноября, жители Петербурга вспоминают жертв ДТП. В городе проводят мероприятия, посвященные Дню памяти погибших во время автомобильных аварий. Дорожные полицейские утром приняли участие в литургии. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

После богослужения сотрудники ГИБДД вместе с учениками церковно-приходской школы при подворье Валаамского монастыря раздали водителям письма, в которых дети призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения. Добавим, что школьники своими руками сделали для водителей бумажных ангелов.

День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий ежегодно проводят в третье воскресенье ноября.

Ранее на Piter.tv: на трассе "Нева" в субботу произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.tv