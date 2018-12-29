В аварии на "Сортавале" погибли женщина и ребенок

В Ленобласти два человека не выжили после столкновения иномарок.

В Выборгском районе Ленинградской области произошла смертельная авария. О происшествии рассказали сотрудники ГИБДД по региону.

Согласно сведениям полиции, 27-летний водитель "Хендай Солярис" не справился с управлением на трассе "Скандинавия" и выехал на встречную полосу движения.Там он врезался в "Фольксваген Мультивен". За рулем пострадавшего транспортного средства находился 44-летний местный житель. Однако, не ему потребовалась помощь. От сильного удара в "Хендае" травмы несовместимые с жизнью получили пассажиры - 24-летняя девушка и годовалая малышка. Сам виновник ДТП госпитализирован в ЦБР города Выборга в тяжелом состоянии. Инцидент произошел около 19 часов вечера на 134-ом километре дороги.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, что МЧС Петербурга предупреждает об угрозе аварий, травмирования и отключениях электроэнергии.

Фото: Piter.tv