МЧС Петербурга предупреждает об угрозе аварий, травмирования и отключениях электроэнергии

Всему виной стали обрушившиеся на город на Неве снегопад и метель.

Представители экстренной службы ГУ МЧС рассказывают о вероятности возникновения опасных ситуаций в Петербурге: в пятницу может увеличится количество ДТП. Такой прогноз специалисты дают благодаря сведениям синоптиков.

Сотрудники МЧС предупреждают, что особую аккуратность следует проявлять на федеральных трассах Северной столицы и Ленинградской области. Временами там ожидается снегопад, который значительно повлияет на проезжую часть и сцепление с дорогой. Угроза аварий относится не только к водителям легковушек, но и к шоферам на крупногабаритной технике. Также стоит заранее планировать, что на центральных трассах города будет затруднено движение из-за загруженности.

ЧП могут возникнуть не только на дорогах, но и на воде. Экипажам маломерных судов необходимо повысить бдительность в акватории Петербурга и области. Также метель и снегопад могут нарушить линии электропередач, что вызовет неполадки в работе ТП, ЛЭП и линиях связи.

Добавим, что днем 18 января на территории Петербурга ожидаются холодные порывы ветра со средней скоростью в 4-9 метров в секунду.

Фото: Piter.tv