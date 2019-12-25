На Васильевском острове появился стрит-арт ко Дню памяти жертв ДТП

День памяти жертв ДТП приходится на 3-е воскресенье ноября.

В понедельник, 22 ноября, на Васильевском острове, на перекрестке 8 линии В О и Большого проспекта, появился стрит-арт объект, посвященный Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Художница Vlada М. опубликовала фото в своем Instagram и рассказала подробнее об этом дне.

Место, кстати, выбрано не случайно. Этот перекресток отмечен ДПС как одно из самых аварийных в городе.

День памяти жертв ДТП приходится на 3-е воскресенье ноября. Ежедневно на дорогах в России погибает в среднем 50 человек, ежегодно – около 16 тыс. человек.

Вопреки распространённому мнению главной причиной ДТП является не человек, который переходит дорогу и не тот, который сидит за рулём, а тот, кто проектирует городскую среду. Именно она влияет на то, как ведёт себя и водитель, и пешеход. считает художница

По ее мнению, сделать дорогу безопаснее можно благодаря узким дорогам; расположениям пешеходных переходов и обозначение их для водителя; правильные "зебры" (приподнятые, чтобы водители притормаживали); большим штрафам и контролю за их выплатой.

Фото: mv_picture / Instagram