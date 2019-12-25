На трассе "Нева" в субботу произошло смертельное ДТП

Погиб пассажир автомобиля "Форд Фокус", пострадали водитель и еще один попутчик.

Накануне ночью, 19 ноября, на трассе "Нева" по направлению Москва – Петербург произошла авария, в которой погиб 28-летний водитель машины "Форд Фокус". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 01:33 на 680 километре автодороги М-11 автомобилист неправильно выбрал дистанцию до впереди двигавшегося в попутном направлении транспортного средства и влетел в "Вольво FН12", за рулем которого находился 27-летний мужчина.

В результате ДТП погиб пассажир машины "Форд Фокус". Серьезные травмы получили водитель и еще один пассажир этого же авто. Их доставили в больницу.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv