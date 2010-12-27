Во время ЧМ-2018 в Петербурге запретят полеты гражданских беспилотников

Ограничения будут действовать с 1 июня по 17 июля.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Петербурге запретят полеты гражданских беспилотников. Дроны смогут летать только в определенных зонах, радиус которых не должен превышать 110 км. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Ограничения вступят в силу с 1 июня и продлятся до 17 июля 2018 года. На все полеты воздушных судов, в том числе и дронов, придется запрашивать разрешение регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности на ЧМ-2018.

Ранее мы писали, что световое шоу в Китае с участием 1374 дронов попало в книгу рекордов Гиннеса.

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