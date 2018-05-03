Световое шоу с участием 1374 дронов попало в книгу рекордов Гиннеса

Представление с участием тысячи летательных аппаратов могли наблюдать жители и гости Китая над древней городской стеной в городе Сиань в минувшее воскресенье.

В минувшее воскресенье над древней городской стеной в китайском городе Сиань провинции Шэньси в небе оказалось рекордное количество дронов. Световое шоу с участием 1374 беспилотных летательных аппаратов попало в книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Удивительное световое представление длилось 13 минут. В небе над Китаем одновременно оказались 1374 дрона. Это шоу побило предыдущий рекорд, установленный корпорацией Intel на открытии зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Тогда в воздух поднялись 1218 беспилотников.

На видео видно, как дроны поднялись с поверхности узкой городской стены и образовали над ней световой занавес. По словам организаторов, длина этой картинки составляла 1200 метров в длину и 100 метров в высоту. Беспилотники несколько раз поменяли расположение в воздухе и сделали несколько фигур и надписей.

Ранее мы писали, что грозовые молнии устроили световое шоу над Квинслендом.

Фото: YouTube / EHANG