Среди петербургских болельщиков пройдет свой чемпионат мира по футболу

Турнир состоится 29-30 июня в городе на Неве.

В конце июня в Северной столице состоится первый чемпионат мира по футболу среди болельщиков. Об этом сообщил президент Клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов на встрече с бразильской делегацией.

По словам Латыпова, турнир должен состоятся 29-30 июня в городе на Неве. Планируется, что в чемпионате примут участие болельщики из разных стран, в частности Латыпов попросил коллег предоставить контакты футболистов-любителей из Бразилии.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 4 июня по 15 июля в 11 городах России. Ранее мы писали, что во время чемпионата мира по футболу в Сочи состоится фестиваль классической музыки. Исполнители из России, Германии и Австрии сыграют известные произведения для гостей мундиаля.

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