Известные исполнители классической музыки соберутся в Сочи во время ЧМ-2018

Всего запланировано четыре концерта, которые состоятся на курорте с 22 июня по 8 июля.

Известные исполнители из России, Германии и Австрии встретятся в Сочи на фестивале классической музыки. Событие посвящено чемпионату мира по футболу. Всего запланировано четыре концерта, которые состоятся в парке науки и искусств "Сириус" с 22 июня по 8 июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова художественного руководителя фонда "Талант и успех", организатора фестиваля Ханса Йоахима Фрая.

Мы пригласим баварских музыкантов <...>, они будут играть на инструментах, характерных как для германской, так и для российской музыкальной культуры. Другой концерт даст новосибирский оркестр, которым руководит немецкий дирижер Мартин Зандерлинг. Мы все время пытались показать такое сочетание — немецкое и российское музыкальное творчество, потому что Россия — страна, принимающая [чемпионат], а Германия — чемпион мира по футболу. Ханс Йоахим Фрай

Программа фестиваля рассчитана для гостей ЧМ-2018. По словам Фрая, болельщикам важно не только посетить матчи, но и насладиться культурной программой события.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 4 июня по 15 июля в 11 городах России. 15 июня в Сочи сыграют сборные из Португалии и Испании, 18 июня — из Бельгии и Панамы, 23 июня — из Германии и Швеции, 26 июня — из Австралии и Перу.

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