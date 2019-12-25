Волонтеры начали оказывать помощь пожилым пациентам "Ленэкспо"

Волонтеры будут помогать в две смены.

С сегодняшнего дня помогать пожилым пациентам госпиталя в "Ленэкспо" будут волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На данный момент количество добровольцев насчитывает 20 человек. Некоторые волонтеры имеют медицинское образование, поэтому они будут помогать младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказывать психологическую помощь.

Все добровольцы прошли дополнительный инструктаж по тому, как взаимодействовать с пожилыми людьми и работать в условия коронавируса.

Сегодня к своей деятельности приступила первая смена волонтеров из 10 человек. Всего в течение дня будет две смены.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожилых пациентов "Ленэкспо" перевели в отдельную секцию.

Фото: "ЭКСПОФОРУМ, Ленэкспо. Выставки Санкт-Петербург" / VK