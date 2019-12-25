  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Волонтеры начали оказывать помощь пожилым пациентам "Ленэкспо"
Сегодня, 10:14
65
nadezhda_sib

Волонтеры начали оказывать помощь пожилым пациентам "Ленэкспо"

0 0

Волонтеры будут помогать в две смены.

С сегодняшнего дня помогать пожилым пациентам госпиталя в "Ленэкспо" будут волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На данный момент количество добровольцев насчитывает 20 человек. Некоторые волонтеры имеют медицинское образование, поэтому они будут помогать младшему медицинскому персоналу по уходу за больными, а также оказывать психологическую помощь.

Все добровольцы прошли дополнительный инструктаж по тому, как взаимодействовать с пожилыми людьми и работать в условия коронавируса. 

Сегодня к своей деятельности приступила первая смена волонтеров из 10 человек. Всего в течение дня будет две смены.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пожилых пациентов "Ленэкспо" перевели в отдельную секцию

Фото: "ЭКСПОФОРУМ, Ленэкспо. Выставки Санкт-Петербург" / VK

Теги: волонтеры, добровольцы, ленэкспо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Гурру Секс
Сегодня 10:54

Хочешь СЕKСА уже сегодня? Есть сайт СЕKС ЗНАКОМСТВ там все анонимно и безопасно, без разводил и шлюх, все фотки реальные, а главное он Бесплатный. Регайся и лайкай фотки и девушки первые тебе напишут и предложат сeкс, я сам там уже не первую цепляю. Вот сайт---- https://bit.vodka/dating

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии